Cette saison, Manchester City est maudit. Le club entraîné par Pep Guardiola enchaîne les galères, entre des résultats décevants et des blessures importantes dont celle de Rodri. Mais les Skyblues ne sont pas les seuls à avoir la poisse. Arsenal a aussi quelques soucis ces derniers mois. Dans le top 8 européen en Ligue des champions et deuxièmes de Premier League, les Gunners, éliminés en coupes, doivent faire face à une vague de blessures. Mikel Arteta a, effectivement, perdu Bukayo Saka et Gabriel Jesus.

La semaine passée, il a appris une autre mauvaise nouvelle puisque Gabriel Martinelli souffre d’un problème musculaire au niveau des ischios-jambiers. Sky Sports évoquait d’ailleurs une absence de plus d’un mois. Un coup dur pour les Londoniens, qui s’appuient sur Raheem Sterling, Ethan Nwaneri ou encore Kai Havertz. Sauf que ce dernier ne sera pas disponible. Ce mercredi, le Daily Mail révèle que l’Allemand est sur le flanc. Il souffre d’une blessure contractée plus tôt dans la semaine lors du camp d’entraînement de l’équipe à Dubaï.

Une infirmerie qui continue de se remplir

Il s’agit d’un pépin aux ischio-jambiers, qui inquiète le staff d’Arsenal. Le Daily Mail annonce d’ores et déjà que l’ancien joueur de Chelsea, qui est le meilleur buteur du club cette saison avec 15 unités, sera sur la touche un petit moment. Mais The Athletic va plus loin et annonce une fin de saison pour Havertz, qui souffre d’une déchirure des ischio-jambiers. Le média anglais ajoute qu’on ne sait pas si l’Allemand devra passer par la case opération mais que l’objectif est qu’il soit prêt pour la saison prochaine. C’est un énorme coup dur pour Arsenal, qui est toujours dans la course au titre en Premier League et en C1.

Pour ne rien arranger, Arteta est aussi préoccupé par l’état de Takehiro Tomiyasu, qui n’a joué que 6 minutes cette saison. En effet, une deuxième opération du genou est envisagée pour le joueur, qui sera placé sur le marché l’été prochain. Toutes ces blessures, notamment en attaque, ont d’ailleurs provoqué une crise en coulisses. Et pour ne rien arranger, Arsenal n’a pas recruté lors du dernier mercato. Pourtant, plusieurs pistes, dont celles menant à Mathys Tel et à Benjamin Šeško, ont été mentionnées. Sans succès. Arteta n’avait d’ailleurs pas caché son mécontentement. « Nous avions une intention claire, explorer les opportunités pour améliorer notre équipe lorsqu’une fenêtre de transferts est ouverte. Nous n’y sommes pas parvenus, c’est une déception. Mais nous sommes également conscients que nous ne voulons recruter que certains types de joueurs, et nous devons être très disciplinés à ce sujet.» Sauf que les nouveaux pépins physiques changent la donne…