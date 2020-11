OM : André-Pierre Gignac apporte son soutien à Dimitri Payet

L'OM va mal. Trois défaites en Ligue des champions, un niveau insuffisant en Ligue 1 malgré une 5e place et des joueurs qui ne parviennent pas à élever leur niveau de jeu, ça commence à faire beaucoup. Parmi eux on retrouve Dimitri Payet qui n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de la saison. Entre méforme physique, penalty raté et place de titulaire perdue, le milieu de terrain n'est vraiment pas au mieux. Son ancien coéquipier à Marseille et en équipe de France croit pourtant toujours en lui. Interrogé par Téléfoot, André-Pierre Gignac assure que le Réunionais va retrouver son niveau.

«Il faut juste qu'il rase sa tête et arrête avec ses cheveux (rires) ! Je n'ai pas pour habitude de critiquer mes anciens partenaires. Je sais que l'environnement marseillais n'est pas facile. Dim' est intelligent, il doit lui-même savoir qu'il est en méforme, après c'est une question de confiance. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Rater un penalty, ça arrive. J'espère qu'il va rapidement revenir à son meilleur niveau. C'est une question de confiance. Il va falloir une réaction parce que ça va mal, avec les derniers résultats en Ligue des champions. Mais j'ai confiance en l'entraîneur actuel, j'adore, j'aime beaucoup. J'adore comment il parle de ses joueurs. Je ne me fais pas de soucis pour la suite, après il faut que les joueurs en prennent conscience aussi et qu'ils aillent au charbon.»