Le Real Madrid y croit encore pour Kylian Mbappé !

Encore un retournement de situation ? Pourtant, lundi, la presse française et une bonne partie des médias espagnols étaient très clairs : le Real Madrid s'était retiré des négociations pour le Bondynois. Face au mur parisien, les Madrilènes estimaient n'avoir aucune chance d'attirer le champion du monde cet été, et ce alors qu'une troisième offre atteignant les 200 millions d'euros avec les bonus aurait été formulée.

Le principal concerné lui s'était résigné à rester à Paris, avec qui il a tout de même l'intention de réaliser de grandes choses cette saison, avant d'arriver libre de tout contrat en Espagne dans un an. Mais visiblement, tout a encore changé ce mardi matin. C'est ce qu'indique le quotidien Marca, plutôt bien renseigné sur ce dossier depuis le début du mercato.

Mbappé peut encore rejoindre Madrid cet été

Ainsi, le média indique que tout peut changer d'un moment à l'autre. L'hypothèse de voir Mbappé rejoindre Madrid dans les prochaines heures n'est clairement pas écartée, bien que difficile. Jusqu'à la dernière heure, toutes les possibilités sont sur la table et on ne sera fixé qu'à minuit, une fois le mercato terminé. Le Real Madrid n'a donc pas abandonné et sait qu'il existe une fenêtre de tir pour enrôler l'ancien Monégasque.

On peut donc imaginer le club de la capitale espagnole revoir son offre à la hausse, tout comme le PSG peut y réfléchir à deux fois et finalement accepter de lâcher le joueur pour une belle contrepartie. À Clairefontaine avec les Bleus, le principal concerné suivra sûrement tout ça de très près. Les prochaines heures vont être très animées.