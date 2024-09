Bundesliga : le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen se tiennent en respect à l’Allianz Arena

Tandis que l’Oktoberfest battait son plein à Munich, la fête se prolongeait jusqu’à l’Allianz Arena à l’heure où le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen croisait le fer, ce samedi. Un choc au sommet aux allures de revanche pour le club munichois, balayé l’an dernier par son homologue rhénan à la BayArena (3-0) avant d’être dépossédé de son titre de champion d’Allemagne. Pour laver cet affront, l’actuel leader de l’élite allemande, désormais commandé par Vincent Kompany, entendait l’emporter pour reléguer son rival du jour à six unités. En face, la bande de Xabi Alonso, qui cherche toujours son rythme de croisière en championnat, visait aussi la victoire pour réduire l’écart sur les Munichois. Dans ce «Topspiel» de la 5e journée de Bundesliga, le Bayern allait chercher très haut son adversaire d’entrée de jeu.

Présent sur les premières relances, le club munichois quadrillait admirablement le terrain et jouait dans la verticalité pour contourner le bloc rhénan. Les Bavarois avaient beau mettre les ingrédients pour maintenir à distance les Pillendreher, ils n’arrivaient pas à se procurer d’occasions nettes. Dans le prolongement d’un coup franc obtenu à l’issue d’un festival de Musiala et capté par Hradecky (20e), Olise se mettait alors en évidence, mais sa frappe enroulée effleurait la transversale du portier finlandais (22e). Dans une première demi-heure hachée où les contacts se multipliaient de part et d’autre, le champion d’Allemagne en titre, jusqu’ici acculé dans ses 30 derniers mètres, climatisait le Bayern contre le cours du jeu. Sur un corner travaillé par Grimaldo, Xhaka était recherché à l’opposé. D’une remise astucieuse, le Suisse transmettait à Andrich. À l’entrée de la surface, le milieu de terrain allemand reprenait en première intention pour battre Neuer, masqué par une forêt de joueurs (0-1, 30e).

Statu quo en tête du classement

Sonné et mené pour la première fois de la saison, le Bayern éprouvait plus de difficulté à trouver des espaces et à mettre de l’impact, malgré cette tentative de Musiala hors-cadre (36e). Puis, les locaux finissaient par réagir sur un bijou de Pavlovic. Coupable sur l’ouverture du score des Rhénans, le néo-international allemand se rachetait une conduite en trompant Hradecky d’un tir surpuissant du gauche (1-1, 39e). De quoi rendre l’Allianz Arena rouge de plaisir. Au caractère, le Bayern Munich recollait logiquement au score face à une formation du Bayer Leverkusen globalement dominée lors du premier acte. Déterminé à frapper un grand coup à domicile, le Rekordmeister repartait sur des bases intéressantes et manquait de peu de passer devant. Recherché au second poteau par Kane, Gnabry trouvait le poteau gauche de Hradecky d’une frappe instantanée du gauche. Immédiatement, le ballon revenait sur l’ailier allemand qui fracassait la transversale du Finlandais (48e). Une véritable alerte pour le champion d’Allemagne en titre qui avait un mal fou à ressortir proprement le cuir.

Classement Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 13 5 13 4 1 0 17 4 3 Leverkusen 10 5 4 3 1 1 14 10

Néanmoins, son homologue munichois ne parvenait à trouver la solution face à un bloc bas du Bayer Leverkusen malgré le contrôle du jeu. Sur un ballon prolongé par la défense adverse sur un coup franc de Kimmich, Olise se mettait en situation et tentait une reprise repoussée par Hradecky (58e). Compact défensivement et généreux dans les replis défensifs, les Pillendreher fermaient admirablement la boutique. En revanche, les protégés de Xabi Alonso étaient aux abonnés absents aux avant-postes, à l’image d’un Boniface sevré de ballons. Tandis que la rencontre plongeait dans un faux rythme, le Bayern Munich tentait d’exploiter les qualités techniques d’Olise, trop court pour reprendre une passe vicieuse de Kimmich entre les lignes (73e). Pressante jusqu’au bout à l’image de cette frappe fuyante de Laimer (90e+3), la formation munichoise se cassait malgré tout les dents sur le dernier rideau adverse. Accrocheur, le Bayer Leverkusen obtenait certes un bon point à l’extérieur, mais demeurait à trois points d’une équipe bavaroise toujours invaincue depuis la reprise. On retiendra toutefois la sortie sur blessure de Kane, touché à la cheville après un contact avec Tella, côté munichois…