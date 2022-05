L’incroyable promotion en League One des Bristol Rovers de Joey Barton après une victoire 7-0 !

Samedi 30 avril dernier, Rochdale mène 2-0 puis 3-1 contre Bristol Rovers qui joue la montée en League One (D3 anglaise). Dans le même temps, Mansfield contre le leader Forest Green et Northampton contre Exeter mènent 1-0 et semblent se destiner vers une lutte à trois avec Port Vale (qui perdra finalement 2-1 contre Newport County le lundi suivant). Se dirigeant vers une terrible déconvenue, "les Pirates" vont pourtant s'offrir une fin de match rêvée. Le Gallois Aaron Collins justifiera son statut de meilleur buteur du club (15 réalisations et 2 offrandes en 45 matches) en réduisant le score (66e), égalisant (89e) puis en arrachant la victoire dans les derniers instants (90e +5). Un succès 4-3 impressionnant conjugué aux accrocs de Northampton (1-1) et Port Vale (2-2) qui vont permettre à Bristol Rovers d'être encore en course.

Une lutte terrible jusqu'aux ultimes secondes

C'est simple avant la dernière journée, outre Exeter City et Forest Green déjà promus, la lutte pour le troisième ticket directement synonyme de montée (les équipes placées entre la 4e et la 7e place vont ensuite s'affronter lors de barrages pour un quatrième ticket) s'annonçait dense. Northampton (3e, 77 points, + 20), Bristol Rovers (4e, 77 points, + 15), Port Vale (5e, 75 points, + 20), Mansfield (6e, 75 points, +15) et Swindon Town (7e, 74 points, + 20) avaient tous un petit espoir d'arracher le podium. Défiant la catastrophique lanterne rouge de Scunthorpe, Bristol Rovers voulait y croire et marquer sa valise de buts pour rattraper le retard de 5 buts de différences avec une équipe de Northampton qui se déplaçait chez le 22e Barrow. Cela a offert une ultime journée complétement folle.

Voulant conserver sa troisième place, Northampton démarre fort contre l'équipe basée à Cumbria puisqu'il faut 5 minutes pour que Sam Hoskins ouvre le score (5e), il verra double (22e) alors qu'entre temps, Fraser Horsfall (14e) inscrivait aussi un but. 3-0 après seulement une vingtaine de minutes, un score qui obliger Bristol Rovers à gagner avec 8 buts d'écart au moins. Une mission impossible que les Pirates ne voulaient pas perdre de vue. L'entame était bonne pour l'équipe de Joey Barton qui revenait finalement aux vestiaires sur le score de 2-0. Loin de pouvoir revenir sur Northampton, le club du sud-ouest de l'Angleterre bénéficiait néanmoins du coup de pouce de Josh Kay (45e) qui permettait à Barrow de revenir à 3-1. Devant encore marquer cinq buts en seconde période tout en espérant que Northampton ne marque pas de nouveau, Bristol Rovers aurait pu difficilement s'attendre à un tel scénario ...

Revenant bien des vestiaires, Bristol Rovers va inscrire deux buts coup sur coup via Aaron Collins (53e) et Antony Evans (61e). Menant 4-0 et face aux difficultés de Northampton à inscrire un troisième but contre Barrow, l'espoir a germé. Les deux hommes inscriront d'ailleurs leur doublé avec tout d'abord Antony Evans (76e) puis Aaron Collins (79e) afin de porter le score à 6-0. Toujours balbutiant, Northampton n'avait plus qu'un but d'avance sur Bristol Rovers et n'aura jamais trouvé la solution. Gagnant 3-1 contre Barrow, les Cobblers ont été impuissants en seconde période. Tout le contraire de Bristol qui a arraché ce septième but via Elliott Anderson (85e). Coup de sifflet final, envahissement de terrain et Bristol Rovers remonte en League One un an après l'avoir quitté.

Une joie immense pour les Pirates qui auront fait preuve de caractère jusqu'au bout et ont su fêter avec leur public sans modération. «Nous l'avons fait. Qui l'aurait pensé ? Regardez où nous avons été toute la saison. Ces deux derniers matches nous résument. Nous avons toujours cru, ça ne sert à rien de ne pas croire. Nous venons de gagner 7-0 lors de la dernière journée pour nous relever. Je ne peux pas en dire beaucoup plus» a notamment lâché le milieu écossais Sam Nicholson fier de l'exploit accompli. Le coach Joey Barton n'a pas été avare en compliments lui aussi et a félicité ses hommes pour leur mental : une chose qui ne peut jamais être remise en question, c'est le caractère de notre équipe et de nos joueurs.

🚦Aaron Collins is going up… the traffic lights 🫢#BristolRovers pic.twitter.com/vp2Pgi39SJ — Bristol Rovers (@Official_BRFC) May 7, 2022

«En conséquence directe, la base de fans est venue les soutenir car ils savaient qu'ils donneraient tout. Vous obtenez des jours spéciaux si vous obtenez ce genre de résultat. C'est probablement quelque chose que je me souviendrais quand je serais dans mon rocking-chair (quand il sera très âgé ndlr). Je penserai aux scènes du Mémorial ce jour-là. Des moments comme ça n'ont pas de prix, voir les supporters comme ça, voir les joueurs, voir l'émotion. Vous ne pouvez pas mettre un prix à cela» a-t-il poursuivi. Après une expérience intéressante à Fletwood en League One, Joey Barton a réussi son pari avec Bristol Rovers en remontant son équipe en troisième division anglaise.