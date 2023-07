Atlético : Diego Simeone voulait Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Cet été, Kang-In Lee a dit oui au PSG. Mais le joueur de 22 ans aurait pu continuer en Liga puisque l’Atlético de Madrid le voulait. Ce que Diego Simeone a reconnu en conférence de presse. Ses propos sont relayés par AS.

«Il y avait de l’intérêt et des discussions, mais il a choisi le PSG pour poursuivre sa carrière. Ils ont très bien fait à Majorque, le football coréen grandit d’année en année, on le voit lors des Coupes du monde.» Simeone et les Colcohoneros ont été devancés par les Parisiens.

