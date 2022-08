Mahdi Camara vers Troyes

Décidément, Troyens et Stéphanois semblent on ne peut plus proches lors de ce mercato estival. Jimmy Giraudon et Dylan Chambost sont déjà arrivés libres dans le Forez et des discussions ont eu lieu concernant les possibles arrivées de Yoann Touzghar et de Florian Tardieu.

Et selon L'Equipe, cette fois, au tour de Mahdi Camara (24 ans) d'être courtisé par le club aubois. Sous contrat avec les Verts jusqu'en 2024, le milieu de terrain pourrait donc, en cas d'accord, retrouver la Ligue 1, qu'il a quitté la saison dernière, à l'occasion de la relégation de l'AS Saint-Étienne.