Galatasaray prêt à débarrasser le PSG de deux indésirables !

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore trouvé son entraîneur pour la saison prochaine mais semble déjà bien actif sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale, champion de France cette saison à la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, a déjà bouclé les arrivées de l’attaquant espagnol du Real Madrid Marco Asensio (gratuit), de Milan Skriniar (gratuit) et de deux milieux de terrain venus du Portugal : l’Uruguayen Manuel Ugarte (60 millions d’euros) et l’Italien Cher Ndour (gratuit). Et avec l’arrivée attendue de Luis Enrique sur le banc parisien, le PSG prépare aussi son mercato chez les départs.

Car oui, la direction sportive francilienne va devoir gérer les nombreux retours de prêts, déjà indésirables l’été dernier et écartés dans un loft pour forcer leurs départs. Rebelote pour ce mercato estival, puisque le club voudra durcir le ton afin de se débarrasser définitivement des joueurs concernés (Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Colin Dagba, Édouard Michut, Mauro Icardi, Leandro Paredes). Mais à en croire des indiscrétions venues du côté de la Turquie, les deux derniers cités auraient déjà une porte de sortie…

Galatasaray prêt à accueillir deux Argentins

En effet, à en croire les dernières informations de Fanatik, c’est Galatasaray qui serait prêt à accueillir les deux Argentins, tous deux encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. D’un côté, Mauro Icardi connaît déjà le football turc puisqu’il avait déjà été prêté aux Lions d’Istanbul cette saison, réalisant de bonnes performances puisqu’il a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives 26 rencontres toutes compétitions confondues. Le club stambouliote souhaiterait s’offrir définitivement l’international de l’Albiceleste (8 sélections, 1 but) mais doit d’abord trouver des sponsors pour financer son transfert.

De l’autre, Leandro Paredes, prêté quant à lui par le PSG à la Juventus l’exercice dernier, avait déjà été mis à l’écart du groupe professionnel par le board parisien l’an passé et est prié de quitter la capitale française durant cette fenêtre de transferts. La publication turque ajoute également qu’un accord de principe a été trouvé avec le champion du monde 2022. Pourtant, le joueur de 28 ans a déjà exprimé son envie de jouer sous les ordres de Luis Enrique. Une chose est sûre, les dirigeants stambouliotes sont en passe d’enlever une belle épine du pied à l’équipe de Luis Campos…