PSG : le message clair de Leandro Paredes sur son avenir

Après un prêt peu concluant du côté de la Juventus qui a décidé de ne pas lever son option d’achat, Leandro Paredes va faire son retour au PSG cet été. Le milieu argentin est toujours sur le départ et ne sera pas retenu en cas de belle offre. De passage en Argentine pour ses vacances, le milieu de 28 ans était présent au match jubilé de Riquelme cette nuit. Il en a profité pour évoquer son avenir au micro de TyC Sports et faire passer un message à Luis Enrique, futur coach parisien.

«Je dois retourner au PSG. Mais pour le moment, je veux profiter de mes vacances. Retourner à Boca n’est pas une possibilité aujourd’hui, ce n’est pas dans mes projets, peut-être plus tard. J’ai 28 ans, je suis jeune et je veux rester en Europe. J’en ai discuté avec ma famille, mes amis. Luis Enrique ? Il conviendrait très bien au PSG, tout le monde en parle en bien. S’il vient au club, j’aimerais rester. C’est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important. Cela nous sera très bien en général, pour le club et pour nous. Mon futur choix ? Scaloni a été très clair sur le fait qu’il veut que nous jouions, peu importe où, mais que nous soyons en bonne forme physique, nous avons une continuité et c’est la priorité de tout le monde.»

