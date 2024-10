Nice - PSG : Evann Guessand frustré malgré le nul

Nice n’est pas passé loin de créer la sensation ce dimanche en Ligue 1, face au Paris Saint-Germain. À la fin de la première période, les Aiglons menaient 1-0 grâce à une réalisation d’Ali Abdi (39e). Mais, les Parisiens sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période et ont fini par égaliser sur un but de Nuno Mendes (52e). Interrogé après la rencontre par DAZN, Evann Guessand n’a pas caché sa déception quant à ce match nul, estimant que Nice pouvait faire mieux. L’attaquant suisse a également été questionné sur son placement sur l’aile droite, lui qui joue habituellement dans l’axe.

« Premièrement, il y a de la fatigue, ils nous ont fait beaucoup courir. Il y a un goût amer, un peu de déception. Quand tu mènes à la mi-temps contre Paris, tu as envie de garder ce score. On va essayer de digérer ça. Quand tu gagnes 1-0, il y a quelque chose à faire. Ce n’est pas comme s’ils menaient, on était à domicile en plus. Ce but, il y avait moyen de l’éviter. Je sais que le coach aime bien les déplacements de (Mohamed) Ali Cho, il voulait de la profondeur au niveau de l’attaque. Dans le rôle derrière l’attaquant, je lui apporte ce qu’il demande. De la percussion, des duels, garder le ballon… Pour ce match, c’était une bonne combinaison. Dans ce match, j’aurais dû être décisif, c’est la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. Les très bons joueurs doivent réussir à être décisifs. C’est un axe de progression », a répondu Guessand.