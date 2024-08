JO (F) : le Brésil gifle l’Espagne et rejoint les Etats-Unis en finale

Le Brésil jouera la finale des Jeux Olympiques ! La Seleçao a créé la sensation de ces demi-finales en sortant la grande favorite du tournoi, l’Espagne (4-2), au terme d’une prestation impeccable. Elle rejoint les États unis, vainqueurs un peu plus tôt de l’Allemagne (1-0 a.p.) pour la finale samedi prochain (17h) au Parc des Princes. Les protégées d’Arthur Elias ont mis tous les ingrédients qu’il fallait pour l’emporter bien aidées par ce but gag marqué dès la 6e minute contre son camp par Paredes, victime d’un mauvais dégagement de sa gardienne, Coll.

La suite après cette publicité

Cueillies à froid, les Espagnoles ont mis trop de temps à sortir de leur torpeur pour espérer quelque chose dans cette confrontation. Fébriles tout au long de la première période, elles revenaient même au vestiaire avec un break de retard, après le but de Gabi Portilho (45e+4). En seconde période, le Brésil faisait mieux que résister, profitant des contres pour inscrire le troisième, signé Adriana (71e). Les réductions de l’écart de Salma Paralluelo (85e, 90e+12) ne suffisaient pas, la barre contrariant Putellas (86e) et un improbable retour de la Roja. Kerolin finissait le travail (90e+1) pour envoyer le Brésil disputer sa troisième finale olympique après 2004 et 2008. L’Espagne jouera pour une médaille de bronze face à l’Allemagne vendredi à 15h.