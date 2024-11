Arsenal accélère pour le successeur d’Edu

Cinquième de Premier League avant de se déplacer sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la 11e journée, Arsenal reste sur deux défaites de rang contre Newcastle puis, sur la scène européenne, face à l’Inter Milan. Parallèlement, les Gunners de Mikel Arteta ont appris une mauvaise nouvelle puisque leur directeur sportif Edu, qui s’était imposé comme le visionnaire de la refonte du club, a annoncé qu’il allait quitté la formation londonienne. De quoi pousser le board anglais à s’activer pour lui trouver un digne successeur.

Selon nos dernières informations, Arsenal a d’ailleurs lancé son processus de recrutement pour dénicher la perle rare et deux noms sortent du lot à l’heure où nous écrivons ces lignes. En effet, les Gunners apprécient particulièrement les profils de Tomáš Rosický (44 ans) et Per Mertesacker (40 ans), deux anciens de la maison. Si l’ancien défenseur allemand plaît à la direction londonienne, nous pouvons également vous affirmer que des discussions ont d’ores et déjà été engagées avec l’ex-milieu offensif international tchèque (105 sélections, 23 buts). Reste désormais à savoir qui sera l’heureux élu…