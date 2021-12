Le Celtic remporte la Coupe de la Ligue écossaise !

Le Celtic Glasgow a remporté, ce dimanche à Hampden Park, la Coupe de la Ligue écossaise au terme d'une rencontre spectaculaire contre Hibernian (2-1). Les deux formations étaient pourtant dans l’impasse à la mi-temps, bien que le Celtic ait failli prendre rapidement l'avantage par l'intermédiaire de Greg Taylor mais le défenseur voyait alors sa tentative repoussée par le gardien d’Hibernian Matt Macey.

Déjà auteur d'un sauvetage en première période, Paul Hanlon ouvrait finalement le score sur le premier tir d'Hibernian au retour des vestiaires. Une joie de courte durée puisque, dans la foulée, l'attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi remettait les deux clubs dos à dos. En fin de rencontre, le buteur international japonais (12 sélections, 3 buts) signait même un doublé pour offrir au Celtic son 20e titre de la Coupe de la Ligue écossaise.

🟢⚪️ New 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬. New 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐬. New 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬.



🏆 Our 2⃣0⃣th League Cup victory! 🔥



Congratulations to Ange and the Bhoys 🥇💚#PremierSportsCup | #COYBIG 🍀 pic.twitter.com/d6lYj6pXMF