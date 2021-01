MU : Solskjaer conquis par Edinson Cavani

Arrivée gratuitement en octobre dernier après sa fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani commence peu à peu à prendre ses marques du coté de Manchester United. Bien installé dans le groupe de Solskjaer, l’attaquant uruguayen apporte énormément au collectif des Red Devils.

Le technicien norvégien a semblé conquis par l’altruisme de son attaquant qui a inscrit 4 buts et délivré 2 passes en 13 matches de Premier League. « Il guide par l’exemple, il fait son travail professionnellement. C’est sa passion, il aime le football, il aime travailler dur pour l’équipe. Avec lui, ce n’est jamais moi avant les autres, l’équipe passe toujours en premier » a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. « S’il commet une erreur, il essaie toujours de la réparer. S’il fait une course et qu’il rate, il le fera encore et encore. Il croit en ce qu’il a fait toute sa vie de football. » Une belle déclaration d’amour qui devrait mettre en confiance Cavani avant le choc face à Arsenal ce samedi.