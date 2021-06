Joma révèle le maillot domicile d'Hibernian pour la saison 2021-2022

Alors que le championnat écossais a attiré la lumière avec les exploits des Rangers de Steven Gerrard, l'Hibernian FC a terminé à la troisième place et lance déjà la saison prochaine en présentant son nouveau maillot domicile.

Après quatre saisons en collaboration avec Macron, le club d'Edimbourg sera désormais équipé par Joma à partir de la rentrée. Fondé en 1875 par des immigrants catholiques irlandais, le club écossais a une grande histoire sur laquelle s'est appuyé l'équipementier espagnol pour confectionner la tunique qui sera arborée par les Hibees à Easter Road.

Pour sa première saison en partenariat avec l'Hibernian FC, la marque espagnole est totalement entrée dans la lignée des maillots historiques du club en respectant l'ADN de ce dernier. On retrouve ainsi le fameux maillot vert avec ses manches blanches qui s'est démocratisé à la fin des années 1930. Joma montre toutefois sa créativité en y implantant une carte d'Edimbourg, ville où se trouve le club. Le logo de Joma se dévoile en blanc au niveau du torse et en vert sur les manches. L'hommage historique rendu par l'équipementier espagnol ne s'arrête pas qu'aux couleurs puisque le logo du club utilisé dans les années 1950 se présente sur la nuque.

Dans le communiqué de presse du club, la direction a montré tout son enthousiasme quant à sa collaboration avec la marque espagnole. « Notre partenariat avec Joma nous a offert un plus grand niveau de créativité, ce qui n’était pas possible avec les partenaires précédents. Ils comprennent nos aspirations de marque et, en travaillant en étroite collaboration avec leur équipe de conception, nous avons pu créer quelque chose de complètement unique pour nos partisans et la Ville », a déclaré Peter Burt, directeur créatif d’Hibernian.