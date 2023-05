Jude Bellingham d’accord avec le Real Madrid !

Il ne fait quasiment plus aucun doute que Jude Bellingham sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le crack anglais de 19 ans, qui a marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund va donc donner un nouvel élan à sa carrière.

L’international anglais est déjà OK avec le Real Madrid pour un contrat longue durée assorti d’une clause libératoire énorme (qui pourrait avoisiner le milliard d’euros selon nos informations). Le Real Madrid et le BvB ont déjà entamé des discussions et sont quasiment d’accord sur tout sauf sur les bonus. Le prix final de l’opération devrait dépasser les 100 M€.

