L'incroyable pactole que va toucher Lionel Messi au PSG

C'était tout simplement le feuilleton du mercato estival 2021. Alors qu'il devait prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté son club de cœur, les Blaugranas ne trouvant pas d'accord avec LaLiga qui surveillait de près les comptes barcelonais. Mais le récent vainqueur de la Copa América avec l'Argentine a trouvé chaussure à son pied en signant en faveur du Paris Saint-Germain.

Très attendu, le joueur de 34 ans a fait ses grands débuts sous les couleurs parisiennes lors de la 4e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims, avant de connaître sa première titularisation mercredi soir lors du match de Ligue des Champions face au Club Bruges (1-1, 1ère journée de C1). Ce n'est donc que le début de l'aventure parisienne de La Pulga et les fans du Paris SG ont déjà le sourire. Mais côté parisien, ce recrutement a un énorme coût.

Un gros salaire avec une prime de fidélité

Il y a déjà quelques semaines, Le Parisien révélait quelques détails du contrat en or de Lionel Messi dans la Ville Lumière. Mais L'Équipe va un peu plus loin dans son édition de ce samedi. Concernant le salaire annuel net, l'Argentin va toucher environ 30 millions d'euros par saison, lui qui a signé un contrat de deux ans plus une année en option. Mais en plus, l'ancien capitaine du FC Barcelone aura le droit à une "petite" prime.

On ne parle pas ici d'une prime à la signature comme pour beaucoup de joueurs, mais d'une prime de fidélité. Celle-ci s'élève, toujours selon le quotidien sportif, à 15M€ brut annuels, soit environ 10 millions d'euros. Elle lui sera versée pour sa deuxième saison en terres parisiennes, et éventuellement sa troisième. En tout, Lionel Messi pourrait donc percevoir 110 millions d'euros lors de son passage au PSG ! Et petite particularité, le principal concerné touche 1M€ en cryptomonnaie du club. Une nouveauté que les Parisiens ont mis en place avec leur nouvelle star qui va coûter cher pendant quelques années.