PSG : les chiffres renversants de l'opération Messi

« Concernant le fair-play financier, j’attendais cette question. Le fair-play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. Comme vous pouvez le savoir, ce qu'il apportera au club, ça sera très grand ».

C'est par un discours bien huilé que Nasser Al-Khelaifi a répondu aux interrogations des médias sur le fair-play financier lors de la présentation officielle de Lionel Messi. Selon le président du Paris Saint-Germain, son club possédait toute la surface financière nécessaire pour accueillir la Pulga et ce sans enfreindre le règlement du FPF.

Lionel Messi va toucher 41 millions d'euros annuels

Mais pour finaliser l'arrivée du meilleur joueur de la planète football, le PSG a dû dérouler le tapis rouge au sextuple Ballon d'Or. Et les chiffres évoqués donnent le vertige. Selon les informations du Parisien, l'international argentin va exploser les compteurs et percevoir des émoluments astronomiques, à hauteur de son talent. Ainsi, Messi va toucher 41 millions d'euros net par an au PSG. Bien évidemment, l'intéressé règne en maître sur la grille des salaires au club. Concrètement, l'ancien joueur du FC Barcelone peut miser sur un pactole de 82 millions d'euros sur ses deux saisons (hors primes et bonus).

Si le natif de Rosario décidait de rempiler pour une troisième saison à Paris, l'opération s'élèverait alors à 123 millions d'euros nets d'impôts. Arrivé libre en provenance du Barça, Lionel Messi s'est également assuré une belle prime à la signature, soit 40 millions d'euros. Les hautes sphères parisiennes ont donc dégagé un budget de 163 millions d'euros pour attirer la star argentine dans leurs filets. Par ricochet, Messi devient ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat de France. Une opération d'envergure pour un joueur hors norme...