PSG : la réponse de Nasser Al-Khelaïfi face aux accusations sur le fair-play financier

La suite après cette publicité

Sur le papier, en termes d’indemnités de transfert, le Paris Saint-Germain n’a dépensé que 60 M€ pour attirer Achraf Hakimi. Mais en réalité, le club de la capitale a déboursé bien plus d’argent si l’on ajoute les primes à la signature et les gros salaires accordés à Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, tous arrivés libres de tout contrat.

Et forcément, tout ce beau monde fait jaser. Certes, Paris impressionne par la qualité XXL de son recrutement estival en 2021, mais beaucoup se demandent si les Rouge-et-Bleu ne profiteraient pas d’une certaine clémence de la part de l’UEFA, grâce à l’assouplissement annoncé du fair-play financier. Face aux critiques, Nasser Al-Khelaïfi a profité d’une question posée par une journaliste britannique lors de la présentation de Lionel Messi pour répondre.

Le PSG n'a pas fait n'importe quoi

« Concernant le fair-play financier, j’attendais cette question. Le fair-play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. Comme vous pouvez le savoir, ce qu'il apportera au club ça sera très grand », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les incroyables retombées d’une telle opération pour le PSG.

« Il n'y a pas que du négatif, mais beaucoup de positif, commercialement, sur les réseaux sociaux... Le club va grandir dans tous les sens grâce à Lionel Messi. Vous allez être choqués des chiffres. J'espère qu'il ne demandera pas un nouveau salaire (rires). On suivra toujours les règles du fair-play financier », a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est dit !