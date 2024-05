Nice : discussions à venir avec Bruno Genesio

A peine le championnat terminé, l’OGC Nice entame un virage à 180 degrés. Le directeur sportif Florent Ghisolfi vient de quitter la cité azuréenne pour rejoindre l’AS Roma tandis que le coach Francesco Farioli va rejoindre l’Ajax Amsterdam. Dès lors, INEOS va devoir trouver les deux hommes susceptibles d’emmener le Gym la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Concernant le directeur sportif, Florian Maurice et Grégory Lorenzi sont pistés. A propos du coach et comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours, Bruno Genesio (57 ans) est en bonne position sur la short list de Nice. Selon nos informations, des discussions vont avoir lieu dans les prochaines heures entre le représentant de Genesio et la direction niçoise au sujet d’une éventuelle venue du coach de l’OL et de Rennes qui est également suivi par le LOSC.