Bruno Genesio a des touches avec deux clubs de Ligue 1 !

Bruno Genesio a la bougeotte. Le 19 novembre 2023, l’entraîneur de 57 ans mettait un terme à son aventure au Stade Rennais, après un peu plus de deux ans passés en Bretagne. Pour expliquer son départ surprise, le président des Rouge et Noir, Olivier Cloarec, avait indiqué que le Lyonnais avait besoin de recharger les batteries et qu’il pâtissait surtout de l’éloignement de sa famille.

« Il n’y avait pas d’incompréhension comme j’ai pu le lire. Il y a un certain nombre de paramètres liés à des raisons personnelles. Il y a aussi une forme d’usure. Bruno était présent en club depuis 32 ans. C’est un métier très dur, la pression est constante. Je pense que les batteries n’étaient pas suffisamment chargées. Les conditions n’étaient pas réunies. »

Genesio bientôt de retour en L1 ?

Aujourd’hui, les batteries de l’ancien coach rennais semblent rechargées à 100%. Bruno Genesio veut retrouver un club. Et vite. Annoncé de retour à l’OL quand les Gones étaient relégables, envoyé à l’OM ou encore du côté du Besiktas, Genesio n’avait pas répondu à ces sollicitations. Selon nos informations, il est néanmoins probable de le voir revenir en Ligue 1 très prochainement. Nous pouvons vous affirmer que le natif du 69 a déjà deux touches avec des formations de l’élite : Nice et Lille. Deux noms qui ne surprennent personne.

Sur la Côte d’Azur, l’Italien Francesco Farioli ne semble pas forcer pour rempiler avec les Aiglons. Le Transalpin serait même davantage séduit à l’idée de rejoindre l’Ajax Amsterdam. Enfin, plus au nord, les Dogues s’attendent au départ de Paulo Fonseca, dont le nom est cité à Marseille et à Milan. Voir ces deux équipes s’intéresser au profil de Genesio, disponible et parfait connaisseur du championnat français, est donc logique. Reste à savoir si les discussions iront plus loin avec celui qui avait élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2021/2022.