PSG-Arsenal : le récital du maestro Fabian Ruiz

C’est ce qu’on appelle se métamorphoser. En quelques mois maintenant, Fabian Ruiz s’est imposé comme un indéboulonnable du milieu de terrain parisien. L’été dernier, lors de l’Euro avec l’Espagne, l’ancien milieu du Napoli avait montré qu’il était capable d’être un joueur de très grande classe quand il est en confiance. Il fallait donc réussir à trouver cette plénitude en club dans un système qui met en avant ses qualités techniques plus que la saison dernière.

Régulièrement utilisé par Luis Enrique, Fabian Ruiz a réussi à s’imposer et à se réconcilier avec son coach après des débuts compliqués. Leur histoire avait débuté par un conflit au moment où Luis Enrique était sélectionneur de l’Espagne. À cette époque, il avait décidé de le snober et de ne pas le mettre dans sa liste. Et récemment, le coach parisien avait d’ailleurs souhaité faire son mea culpa. «Il a parfois été critiqué mais c’est l’un de mes meilleurs milieux de terrain. Il sait jouer en fonction de ses coéquipiers. Il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, jouer sans ballon, créer des occasions, il a une bonne frappe. Il ne faut pas oublier qu’il a été élu meilleur joueur de l’Euro. Ne pas l’avoir pris au Mondial en tant que sélectionneur a été une erreur de ma part. Je l’assume. Je suis très content de ce qu’il apporte sur le terrain et en dehors», confiait récemment Luis Enrique à son sujet.

Précieux dans tous les secteurs

Ce mercredi, encore une fois, Fabian Ruiz a débuté en tant que titulaire face à Arsenal. Le milieu espagnol semble être le parfait complément du duo Vitinha-Joao Neves. Avec son grand gabarit, il compense les profils des deux Portugais. Et face aux Gunners, il a répondu présent dans l’impact physique et à la récupération avec un grand nombre de ballons récupérés. Outre son apport défensif très impressionnant (11 ballons récupérés, plus haut total du match), l’ancien du Napoli se mue cette saison en finisseur avec une projection vers l’avant pour finir les actions.

Comme un symbole, c’est lui qui ouvre le score d’une reprise sublime dans la lucarne d’un Raya qui ne peut rien faire. Son premier but cette saison en C1 (4 buts en Ligue 1). «On doit avoir plus le ballon que l’adversaire, donc on a besoin d’un milieu de terrain intelligent. Il sait accélérer au bon moment, cette saison il joue à un très haut niveau. Il nous apporte énormément avec ou sans ballon» confiait après la rencontre, Luis Enrique, à son sujet. Une chose est sûre, si le PSG espère soulever le trophée le 31 mai prochain, il faudra espérer un grand Ruiz, à tous les niveaux. Mais il a montré qu’il était au rendez-vous cette saison.