Leeds United : que devient Illan Meslier ?

Alors que Lucas Chevalier (Lille) et Guillaume Restes (Toulouse) brillent sur la scène européenne, un autre jeune gardien français représente l’avenir à ce poste, il s’agit d’Illan Meslier. Âgé de 23 ans, l’ancien portier de Lorient dispose d’une belle expérience avec Leeds United puis qu’il compte 150 matches avec Leeds United depuis son arrivée, dont 107 rencontres de Premier League entre 2020 et 2023. Si les débuts ont été intéressants pour l’international français U21, la suite a été plus compliquée avec un dernier exercice chaotique avec les Lilywhites. Tancé pour ses erreurs et des performances décevantes, il a coulé avec son équipe en Championship (19e) au terme de la saison dernière.

La suite après cette publicité

Resté au club malgré plusieurs approches, il avait la tête à un départ cet été comme il l’avait confié à RMC Sport en juin dernier : «c’est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre. On n’a plus de coach, notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d’inconnues. Pour l’instant, j’ai mon contrat jusqu’en 2026. Officiellement, j’appartiens encore à Leeds. Il va falloir que je réfléchisse au projet qui peut être le mieux, que ce soit à Leeds ou dans un autre club.» Connaissant également un Euro U21 compliqué où il a vu Lucas Chevalier lui damer le rôle de numéro un, Illan Meslier a eu beaucoup de choses à digérer.

À lire

Leicester City, en route vers la Premier League !

Illan Meslier est revenu à son meilleur niveau

Pourtant quelques mois plus tard, la situation semble avoir évolué positivement pour lui. Malgré une défaite hier contre Preston North End (défaite 2-1) où il a été bêtement expulsé pour avoir mis ses gants dans le visage de Milutin Osmajić, le bilan global reste largement favorable pour Illan Meslier. En 24 matches disputés, il n’a concédé que 22 buts pour 9 clean-sheets. Son équipe est actuellement quatrième et provisoirement qualifiée en play-offs tout en se retrouvant à huit points d’Ipswich Town le deuxième (qui monte directement en Premier League). En course pour retrouver l’élite anglaise, Illan Meslier est l’un des hommes forts de Leeds United au même titre que le trio offensif composé de Daniel James (7 buts et 4 offrandes), Georginio Rutter (4 buts et 9 offrandes) et surtout Crysencio Summerville (11 buts et 6 offrandes).

La suite après cette publicité

À l’instar de son équipe, Illan Meslier revit sous les ordres du coach allemand Daniel Farke. «Ce n’est pas une décision contre Karl (Darlow ndlr), qui est un personnage exceptionnel et un gardien de but confirmé à ce niveau. Je suis tellement heureux de les avoir tous les deux, mais le potentiel d’Illan est tout simplement énorme. Quand vous avez un diamant comme lui, vous devez le soutenir. Si je juge ses matchs jusqu’à présent, il est excellent et le meilleur gardien de la ligue» a d’ailleurs lâché le technicien allemand auprès de The Athletic. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si Didier Deschamps l’a présélectionné avec la France, preuve qu’il compte sur lui pour l’avenir. Néanmoins, cela risque fort de passer par un changement de club. Suivi par Chelsea l’été dernier et passé proche d’un rebond au Celta de Vigo, le portier français risque bien d’animer l’été, surtout si Leeds United ne remonte pas en Premier League.