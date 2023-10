EdF : Lucas Chevalier et Illan Meslier présélectionnés

À l’heure où la hiérarchie des gardiens en équipe de France semble difficilement perturbable - Maignan est sensationnel à Milan, Samba confirme à Lens, Areola revit à West Ham - les plus jeunes tentent malgré tout de pointer le bout de leur nez. C’est notamment le cas de Lucas Chevalier (21 ans) et d’Illan Meslier (23 ans) depuis plusieurs mois. Resté à Leeds cet été, malgré la relégation des Peacocks en Championship, le premier réalise un solide début de saison. Le second, brillant au LOSC depuis la saison dernière, confirme tout son potentiel.

Et à en croire les informations du journal L’Équipe, les deux anciens concurrents en Espoirs font aujourd’hui partie des plus proches à prétendre à une place chez les A. Dans son édition, le quotidien révèle qu’ils avaient en effet été présélectionnés par Didier Deschamps pour ce rassemblement automnal. Ce qui signifie qu’à date, ils partiraient avec une longueur d’avance sur Alban Lafont, récemment revenu de blessure, ou encore le Rémois Yehvann Diouf.