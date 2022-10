OGC Nice : les regrets de Dante après la défaite face au PSG

Interrogé au micro de Canal + après la défaite face au Paris Saint-Germain (2-1), le défenseur central brésilien de l'OGC Nice n'a pas caché ses regrets, notamment en raison du scénario de la rencontre qui aurait pu leur offrir au moins le point du nul.

«C'est terrible, terrible... en plus, en ce moment, on a besoin de points. On était très déterminé à arriver ici, à faire quelque chose. C'est dommage, ce sont des petites erreurs. Ce n'est pas dans ce genre de matches qu'on doit faire ces erreurs, on le paie cash», a déclaré le capitaine niçois après le coup de sifflet final.