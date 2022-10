Ligue 1 : le PSG arrache la victoire face à Nice et reprend la tête du championnat

Ce samedi, la 9eme journée de Ligue 1 se poursuivait avec le PSG qui recevait l'OGC Nice au Parc des Princes. L'occasion de revoir Lionel Messi et Neymar, en très grande forme depuis quelques semaines, mais pas Kylian Mbappé touché légèrement en début de semaine et donc sur le banc en début de match. C'est Hugo Ekitike qui connaissait donc sa première titularisation. Côté Nice, après une trêve agitée, Lucien Favre, toujours sur le banc, misait sur la dernière recrue Ross Barkley pour épauler Gaetan Laborde. Et le match commençait plutôt bien pour les Niçois qui gênaient considérablement les Parisiens en étant présents dans les duels. Mais au PSG, un homme ressortait du lot malgré tout : Lionel Messi. L'Argentin, très remuant dans le cœur du jeu, allait s'offrir un but tout seul. Après une course dont il a le secret, il était arrêté à l'entrée de la surface d'une faute de Dante. Il n'en fallait pas moins pour ouvrir le score car dans la foulée LM10 déposait le ballon dans la lucarne (1-0, 30e) d'une merveille de coup franc (son 60eme en carrière). Asphyxiés, les Niçois semblaient s'effondrer par la suite.

Mais la pause faisait finalement beaucoup de bien à Nice qui revenait des vestiaires avec un bien meilleur visage. Plus tranchant dans les courses, plus précis dans les dernières passes, les coéquipiers de Gaetan Laborde parvenaient même à égaliser quelques minutes après. Après une belle phase collective, Atal envoyait un centre juste devant le but de Donnarumma. Si Diop ratait le ballon, ce n'était pas le cas de Laborde qui finissait tranquillement pour remettre les deux équipes à égalité (47e). De quoi relancer complètement l'intérêt du match et forcer les Parisiens à continuer d'attaquer. Mais malgré la belle forme d'un Messi ou un Neymar, le PSG ne parvenait pas à prendre l'avantage. Alors Christophe Galtier décidait de faire entrer Kylian Mbappé. Un choix payant puisqu'en fin de match, le Bondynois offrait la victoire aux siens en reprenant un bon centre de Mukiele (2-1, 83e). Avec cette courte mais précieuse victoire, le PSG conforte sa place de leader de Ligue 1 devant l'OM et arrivera donc en confiance face à Benfica en Ligue des Champions ce mercredi. Nice concède déjà sa 5eme défaite de la saison.