Stuttgart dévoile une nouvelle collection pour la saison 2021-2022

Le VFB Stuttgart a profité du match de ce week-end pour présenter une nouvelle collection qui sera portée lors de la saison 2021-2022.

C'est décidemment la période où les équipementiers et les clubs dévoilent de nouvelles tenues qui seront portées la saison prochaine. Après Arsenal et son maillot pré-match ainsi que l'Ajax et son maillot extérieur, c'est au tour du VFB Stuttgart de dévoiler une collection en avance.

Alors qu'il restait trois journées de Bundesliga, l'ancien club de Benjamin Pavard a dévoilé une nouvelle collection pour la saison 2021-2022 lors du match contre Augsbourg à la Mercedes-Benz Arena. Confectionnée par l'équipementier allemand Jako, on y retrouve un maillot pré-match et une veste de survêtement.

Ces deux pièces se présentent exactement de la même façon avec un design en damier rouge et blanc où les manches sont blanches. On retrouve d'un côté, une veste de survêtement zippée que les joueurs porteront dans les couloirs du stade et qu'il est possible de porter dans un style lifestyle. De l'autre côté, on retrouve une tunique qui sera portée par les joueurs de Stuttgart durant l'échauffement.

Si les couleurs historiques du club sont respectées, ce design n'est jamais apparu sur un maillot officiel. Il se pourrait donc que Jako nous réserve une surprise en dévoilant un maillot domicile inédit pour la saison prochaine alors que cette collection est d'ores et déjà disponible sur le store du VFB Stuttgart.