Ligue 1 : l’OM et Greenwood se qualifient en Ligue des Champions sur le gong face au Havre

La fin de saison nous offre son lot d’émotion et la 33e journée de Ligue 1 tient ses promesses avec un scénario assez fou. En effet, Nice (4e), Lille (5e), Strasbourg (6e) et l’Olympique Lyonnais (7e) ont perdu et cela a permis à l’AS Monaco (2e) de se qualifier en Ligue des Champions. Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille pouvait aussi aller chercher son billet pour la compétition. Les Phocéens qui jouaient sur la pelouse du Havre n’avaient finalement besoin que d’un succès pour se qualifier étant donné les résultats dans les autres matches. Conscient de l’importance de cette rencontre, la bande de Roberto De Zerbi démarrait fort. Il ne fallait que quelques minutes pour qu’Adrien Rabiot trouve la barre transversale suite à un coup de casque (10e). Appuyant sur son adversaire, Marseille passait la seconde avec un but d’Amine Gouiri refusé pour hors-jeu (20e) et de grosses possibilités de Mason Greenwood (24e et 30e).

Le Havre essayait sur ses quelques possibilités et Junior Mwanga prenait sa chance (36e). Finalement, c’est sur un score de parité que les deux formations rentraient aux vestiaires. Après la pause, Marseille allait reprendre sa marche vers l’avant avec une remise de la tête d’Amine Gouiri pour Adrien Rabiot dont la frappe était contrée par Etienne Youté (55e). Lancé par Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Gouiri prenait la profondeur en profitant d’une erreur d’Arouna Sanganté et allait ajuster Mathieu Gorgelin sur la gauche (1-0, 56e). Le Havre passait proche de marquer juste après sur une tête d’Issa Soumaré qui manquait le cadre (61e). Arrêtée suite à des affrontements en supporters, la partie a repris et cela a profité au Havre qui a égalisé peu après la reprise en contre sur un centre de Josué Casimir repris victorieusement par Issa Soumaré (1-1, 66e). Longtemps proche d’un match nul rageant, l’Olympique de Marseille a finalement arraché la victoire sur le fil grâce à une frappe soudaine de Mason Greenwood de l’entrée de la surface de réparation (2-1, 85e). Mieux Amine Gouiri a vu double dans les dernières secondes suite à une grosse bourde d’Arouna Sanganté (3-1, 90e +9). Avec cette victoire 3-1, Marseille assure sa place sur le podium et sa qualification en Ligue des Champions. Les Phocéens livront une bataille à distance pour la deuxième place avec Monaco. Pour Le Havre (16e) qui est barragiste, le maintien se jouera la semaine prochaine.