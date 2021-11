Droits TV : Canal+ et beIN SPORTS face à la LFP ce mardi au tribunal judiciaire de Paris

Non, la saga des droits télévisés n'est pas encore terminée. Un peu plus de trois mois après le verdict du tribunal de commerce de Nanterre, favorable à la LFP, beIN SPORTS et Canal + vont une nouvelle fois se retrouver face à l'instance du football professionnel, ce mardi au tribunal judiciaire de Paris. Une procédure initiée par le groupe qatari le 26 juillet dernier et soutenue par la chaîne cryptée visant à résilier le contrat de ce fameux «lot 3» qui concerne les affiches de Ligue 1 du samedi à 21h et du dimanche à 17h. A ce titre, si la première décision, rendue le 5 août dernier par le tribunal de commerce de Nanterre, ordonnait à Canal + d’honorer son contrat de sous-licence avec beIN SPORTS, la chaîne cryptée s'estime toujours lésée par rapport à Amazon, nouvel acteur des droits TV pour le football français.

En effet, le groupe Bolloré persiste sur le fait qu'il n'est pas normal qu'il paye 332 millions d’euros pour 20% de la Ligue 1, alors qu’Amazon verse «seulement» 250 millions pour 80% des droits. Organisée ce mardi au tribunal judiciaire de Paris, l'audience entre les différentes parties aura ainsi l'objectif de déterminer le calendrier à venir pour cette procédure. Dans cette optique, RMC Sport révèle que beIN SPORTS demandera de fixer «un calendrier serré et rapide» et espère obtenir une décision d'ici mai 2022. Si cette dernière venait à être favorable, cela sous-entendrait dès lors qu'un nouvel appel d'offres devrait être organisé. Toujours selon les informations de RMC Sport, Canal + et beIN SPORTS seraient très confiants quant au dénouement de ce processus judiciaire. Quoi qu'il advienne, les deux chaînes comptent bien rester unies dans cette bataille juridique pour faire vaciller la LFP. Affaire à suivre...