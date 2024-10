L’OL a déposé 16 plaintes après les violences contre Nantes

Des incidents ont eu lieu entre supporters lyonnais aux alentours du Groupama Stadium, en marge du match face au FC Nantes, début octobre (2-0). Plusieurs grosses bagarres ont éclaté et l’un des hommes a même été victime d’un coup de couteau à la cuisse en sortant du stade et au moins un "supporter" de l’OL avait été interpellé. Après ces premiers éléments, l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué dénonçait «fermement ces incidents, que ce soit le recours à la violence, le port de cagoule ou de tout élément visant à masquer son visage et surtout le port et l’utilisation d’armes».

«Les équipes et prestataires de l’OL ont réalisé un travail considérable afin d’identifier les auteurs des infractions en analysant les images de vidéosurveillance. Ces images ont permis au club d’adresser ce jour 19 mesures d’interdictions commerciales de stade (ICS) allant de 3 à 18 mois et sanctionnant les agissements suivants : Dissimulation du visage. Port d’arme. Violence volontaire aggravée. Par ailleurs, 16 plaintes ont été déposées par le Club pour introduction d’une arme dans une enceinte sportive, violence volontaire en réunion ou avec préméditation et volontaire avec autre circonstance aggravante», précise le club lyonnais, qui regrette les «tentatives de récupérations de toutes natures, souhaitant s’en tenir aux faits avec objectivité».