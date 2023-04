FC Barcelone : l’énorme coup de gueule de Xavi

La suite après cette publicité

Une défaite qui fait tache. Le FC Barcelone s’est incliné hier sur la pelouse du Rayo Vallecano 2-1 en marge de cette 31e journée de Liga. Les Catalans restent de solides leaders (11 points d’avance), surtout après le nouveau revers du Real Madrid, la veille à Gérone (4-1), et devraient remporter le titre sans problème. Mais l’ambiance s’électrise un peu au sein du club. Xavi n’a pas du tout aimé la prestation de ses hommes et ça se répète un peu trop ces derniers temps. «Nous avons failli», a-t-il commenté dès le coup de sifflet final.

Les Culés sont sur une mauvaise pente actuellement. Ils ne comptent qu’une seule victoire sur les 4 derniers matchs et la crainte de terminer la saison en roue libre existe. Seule bonne nouvelle au tableau, Robert Lewandowski a mis fin à sa panne d’efficacité en marquant son premier but depuis le 1er avril. «Ce genre de matches montrent la difficulté que représente le fait de gagner cette Liga. Contre Getafe, le Rayo… ça a été des matches difficiles, où on ne s’est jamais senti à l’aise. On n’a pas eu de contrôle sur le match, on a trop utilisé les passes longues… On a fait un mauvais match, rien de plus » s’agace le coach.

La colère de Xavi

D’après l’ancien milieu de terrain, ce relâchement ne doit pas arriver. Il prévient même ses troupes. Le titre n’est pas encore acquis, à sept matchs de la fin de saison tout de même. «Le problème, c’est que la Liga n’est pas encore finie. Remporter la Liga se mérite. Et aujourd’hui, tout ce que l’on a mérité, c’est la défaite. On aurait dû attaquer par les ailes, gagner des duels… et tout cela, aujourd’hui (mercredi), c’est le Rayo qui l’a fait. » Le Barça a fait une croix sur une victoire en championnat à 100 points hier. C’est anecdotique mais la performance est rare. Seul Tito Vilanova y est parvenu en 2013.

«Notre avance au classement est conséquente, mais elle n’excuse pas tout. Il reste 21 points en jeu, on en a 11 d’avance, il reste sept matches, dont les prochains à la maison… On ne peut pas se permettre de baisser l’intensité maintenant. Mais le Rayo est une grande équipe, ils sont tous techniquement très bons, le public les pousse… Aujourd’hui, je me suis fâché, oui, parce qu’il y a de quoi » conclut un Xavi en colère après ses joueurs. Voilà une piqûre de rappel qui ne fera pas de mal. Sauf catastrophe, le Barça remportera le titre mais avec la manière, ça serait encore mieux.