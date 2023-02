Ligue 1 : l’OGC Nice et Terem Moffi humilient l’AS Monaco dans le derby !

Après le traditionnel multiplex de 15 heures et en attendant le Classique au sommet entre l’OM et le PSG, la 25e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec une affiche prometteuse entre l’AS Monaco, troisième du championnat, et l’OGC Nice, neuvième. Au Stade Louis II, les hommes de Philippe Clement, alignés en 3-4-1-2 avec Embolo et Boadu en pointe, voulaient se relancer après l’élimination en 16es de finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Auteurs de 4 victoires consécutives en L1, les Asémistes vivaient, pourtant, un début de derby compliqué.

Opposés à des Aiglons, encore qualifiés en Ligue Europa Conférence et invaincus lors des sept derniers matches toutes compétitions confondues (5 victoires, 2 nuls), les Monégasques souffraient, rapidement, face au 3-5-2 dessiné par Didier Digard. Sur une ouverture de Dante, Moffi devançait Disasi, contrôlait du pied droit en pleine course et terminait du pied gauche face à Nübel, impuissant (0-1, 8e). Gênés par l’intensité niçoise et incapables de remporter le moindre duel, les coéquipiers de Fofana sombraient, une nouvelle fois, quelques instants plus tard. Lancé en profondeur par Khephren Thuram et profitant de la passivité monégasque, Moffi s’en allait défier Nübel et s’offrait un doublé (0-2, 25e). Ses deux premières réalisations sous le maillot du Gym. Son 14e but en L1.

Moffi et les Aiglons survolent le derby !

Dépassée dans les premières minutes de ce derby, la formation asémiste tentait de reprendre le contrôle des opérations mais peinait à se montrer dangereuse face au bloc des Aiglons, parfaitement en place. Et le Gym frappait encore… Portés par Moffi, inarrêtable dans ce derby, les Niçois s’envolaient juste avant la pause. Trouvé sur le côté droit, l’ancien attaquant des Merlus centrait en direction de Thuram qui concluait d’une superbe frappe en force (0-3, 43e). KO, les Monégasques rentraient têtes basses au vestiaire. Après la pause, l’ASM changeait ses plans et repassait dans un 4-4-2 plus classique : le jeune Edan Diop, Golovin et Ben Yedder, remplaçant au coup d’envoi, entraient en jeu.

Fort de ces changements, le club du Rocher retrouvait de l’allant offensif mais Golovin écrasait trop sa volée pour inquiéter Kasper Schmeichel (50e). Malgré une pression bien plus présente sur le but niçois, l’ASM continuait de souffrir face aux prises de profondeur des Aiglons. Trouvé dans le dos de la défense, Thuram, auteur d’un superbe enchaînement, était d’ailleurs tout proche de s’offrir un but splendide mais Nübel s’interposait (57e). Bourreau des Monégasques en première période, Moffi s’illustrait à nouveau sur un long dégagement de Schmeichel. Plus véloce que Disasi, le Nigérian armait une lourde reprise mais le dernier rempart asémiste évitait le pire (67e). En contrôle et solide défensivement, le Gym conservait son avantage dans le dernier quart d’heure et s’offrait une sixième victoire en huit matches. Septièmes, les Aiglons reviennent à 9 longueurs de l’AS Monaco, toujours troisième mais désormais sous pression de Lens.

