Ligue 1 : le PSG renverse l'ASSE dans un match fou

C'était un match idéal pour rattraper le retard sur le LOSC suite au nul des Dogues face à Montpellier. Et sur la pelouse du Parc des Princes, où ils étaient sur une série de trois défaites, les hommes de Mauricio Pochettino ont bien profité de l'occasion avec ce succès 3-2, non sans souffrir. La première période était plutôt dominée par les Parisiens, avec un poteau de Sarabia peu avant la demi-heure de jeu notamment, et quelques situations chaudes de Kylian Mbappé.

Mais les Verts tenaient plutôt bien, et le chrono défilait... Il n'y avait pas énormément d'occasions d'un côté comme de l'autre... Jusqu'à ce que Denis Bouanga fasse trembler les filets, du genou sur un centre de Trauco (0-1, 77e). La joie des Verts allait être de courte durée, puisque Kylian Mbappé égalisait dans la foulée pratiquement après un bon ballon d'Ander Herrera (1-1, 78e). Et à quelques minutes de la fin seulement, le Bondynois s'offrait un doublé, sur penalty (2-1, 87e). Ce n'était pas fini. Hamouma égalisait dans le temps additionnel, mais les Parisiens ne tremblaient pas, avec un troisième et dernier but signé Icardi à la 90e+5 ! Une petite remontada et trois points qui permettent au club de la capitale de revenir à une unité du LOSC. L'ASSE est treizième.

