Euro U21 2023 : l’équipe type de la rédaction FM !

L’Angleterre et l’Espagne auront particulièrement brillé lors de l’Euro U21 2023 et c’est tout naturellement qu’on a retrouvé les deux formations lors de la finale. Une rencontre très disputée où les Three Lions ont su tenir bon pour l’emporter 1-0 malgré la domination de la Rojita. Un succès qui porte le sceau de James Trafford (20 ans/Angleterre). Le gardien de but n’aurait pas pu mieux faire avec tout simplement 0 but encaissé en six matches. Une efficacité redoutable sachant qu’il réalise un double arrêt dont un penalty dans les ultimes secondes de la finale. Un tournoi qui aura permis au portier de Manchester City - prêté à Bolton l’an dernier - de se faire un peu plus connaître. Au poste de latéral droit, personne ne s’est clairement dégagé, mais Victor Gomez (23 ans/Espagne) a réalisé un tournoi solide. Le joueur tout juste transféré à Braga a mis le danger dans son couloir en délivrant deux offrandes.

Côté gauche, son compatriote Juan Miranda (23 ans/Espagne) a également été choisi. Déjà référencé avec le Real Betis Balompié, le latéral gauche a confirmé ce statut lors de la compétition avec deux buts dont celui de la qualification, lors d’un quart de finale à couteaux tirés face à la Suisse (2-1 ap). Pour ce qui est de la défense centrale, il y a aussi du beau monde avec Saba Sazonov (21 ans/Géorgie). International A avec son pays, il a été l’un des leaders de cette surprenante sélection géorgienne, qu’il a portée jusqu’en quart de finale (2 clean-sheets). Le joueur du Dinamo Moscou est accompagné par une des révélations de la dernière saison de Premier League. En effet, Levi Colwill (20 ans/Chelsea) n’est pas étranger à la victoire anglaise. Sa qualité balle au pied et ses interventions font de lui le meilleur défenseur de la compétition.

L’Angleterre domine ce onze

Dans l’entrejeu, nous avons opté tout d’abord pour Sergio Gomez (22 ans/Espagne). Auteur d’une saison compliquée personnellement, et ce malgré une moisson de titre avec Manchester City, le latéral gauche a brillé dans une position plus avancée. Auteur de 3 buts et de 2 offrandes, il a été d’une efficacité et d’une régularité folle malgré une finale plus compliquée. A ses côtés, on a décidé de mettre en avant Georgiy Sudakov (20 ans/Ukraine). Co-meilleur buteur de la compétition, le milieu du Shakhtar Donetsk s’est notamment distingué en quart de finale avec un doublé face à la France et aura su être l’une des principales menaces de sa sélection. Curtis Jones (22 ans/Angleterre) complète ce milieu de terrain, lui dont la déviation a offert le titre à l’Angleterre. Meilleur joueur du tournoi, il a su porter sa sélection à l’instar de sa fin de saison probante avec Liverpool.

L’attaque a un sacré côté anglais avec notamment Anthony Gordon (22 ans/Angleterre). L’ailier de Newcastle a d’ailleurs été sacré meilleur joueur du tournoi et ce n’est pas volé. Faisant très mal avec sa percussion, c’est lui qui aura mis le but de la victoire face au Portugal en quart de finale (1-0) et il aura souvent amené la pagaille aux abords de la surface adverse. Son compatriote et coéquipier Cole Palmer (21 ans/Angleterre) prend l’autre couloir. Prenant petit à petit ses marques avec Manchester City, le milieu offensif a réalisé une grosse compétition étant déterminant surtout en fin de tournoi puisqu’il a été décisif sur tous les buts contre Israël (3-0) en demi-finale et face à l’Espagne (1-0) en finale où son coup franc détourné à terminé au fond des filets. Enfin devant, on a choisi Morgan Gibbs-White (23 ans/Angleterre) qui a performé sur la lignée de sa saison avec Nottingham Forest. Clef offensivement pour sa sélection, il a marqué un but et délivré trois offrandes. Souvent, la solution est venue de lui pour l’Angleterre.

Les remplaçants

D’autres joueurs méritent d’être mentionnés comme les gardiens Daniel Peretz (Israël) et Giorgi Mamardashvili (Géorgie), qui auront porté leurs pays respectifs. Milieu de terrain de formation, James Garner (Angleterre) a lui crevé l’écran dans un rôle inédit de latéral droit. Castello Lukeba (France) a aussi été un des rares Bleuets à avoir crevé l’écran. Dotée d’un solide milieu de terrain, la Rojita aurait pu placer aussi Rodri Sanchez (Espagne) et Ohian Sancet (Espagne). Les vainqueurs de la compétition ont aussi eu d’autres joueurs frissons avec Emile Smith-Rowe (Angleterre) et Angel Gomes (Angleterre).

Chef de file de sa sélection, Artem Bondarenko (Ukraine) a lui aussi livré un tournoi solide tout comme Zeki Amdouni (Suisse) qui a porté les siens jusqu’en quart de finale. Pour ce qui est d’Oscar Gloukh (Israël), il a encore montré qu’il était le futur du football israélien. Côté secteur offensif, on peut valoriser Bradley Barcola (France) meilleur élément tricolore de la compétition sur le front de l’attaque. Devant, on peut aussi valoriser Zuriko Davitashvili (Géorgie) qui aura vaillamment porté les couleurs du pays hôte. Enfin et malgré une compétition débutée en quart de finale, Mykhaylo Mudryk (Ukraine) aura montré qu’il est un joueur de grand talent avec trois offrandes et un impact concret dans la compétition de l’Ukraine. Pour terminer, on a décidé de placer Abel Ruiz (Espagne) dont la finale manquée lui a coûté une place dans le onze.