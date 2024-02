CAN 2023 : Emerse Faé et Jérôme Rothen règlent leurs comptes

« J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie. Il aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité. » Après le sacre de la Côte d’Ivoire, le sélectionneur national Emerse Faé avait à coeur de répondre à Jérôme Rothen, suite aux déclarations de ce dernier sur le niveau de la CAN.

L’ancien joueur du PSG et aujourd’hui éditorialiste et présentateur vedette sur RMC Sport a ainsi invité Faé à s’expliquer à l’antenne. « Emerse, t’as été loin dans tes propos sur ma personne. Je me suis senti attaqué. Je ne juge pas l’ambiance, je ne juge pas l’émotion car je ne suis pas attaché à un pays. Je parle de jeu, je parle des joueurs qui m’ont donné envie de regarder cette CAN. Comme toutes les compétitions, tu as des têtes d’affiche. On attendait le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte… À l’arrivée, toutes ces équipes ou presque étaient éliminées en 8e de finale, ce qui donne une CAN moins sexy. En termes de qualité technique, du niveau des joueurs- et je ne parle pas de tactique car je ne permettrais pas - j’ai été déçu », a d’abord lancé Rothen. Emerse Faé a ensuite répondu : « ce n’était même pas une attaque. On m’a posé la question et j’ai répondu ce que je pensais sur le moment. Pour moi, la CAN a été extraordinaire. Des matchs avec des rebondissements, des buts.. Pour moi, c’était une CAN réussie. (…) Je n’aime pas les polémiques. J’ai donné mon avis sur un point. On est tous des adultes, tous des passionnés de foot. On a tous un avis et à partir du moment où chacun l’a donné, il n’y a pas de problème. Moi je n’attaque personne. Les critiques sur la carrière de Jérôme ? C’est de bonne guerre ». La hache de guerre est enterrée…