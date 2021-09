Europa League : le groupe de l'OL face à Brondby avec pas mal d'absents

Après sa belle victoire sur la pelouse des Rangers, l'OL accueille les Danois de Brondby pour cette 2e journée de phase de groupes de Ligue Europa (coup d'envoi à 18h45, à suivre en live commenté sur notre site) au Groupama Stadium et tentera de poursuivre ses bons débuts dans la compétition.

Problème, les Gones sont confrontés à pas mal de pépins physiques avec les blessures de Slimani et Dembélé devant. Derrière aussi il y a des absents de taille. Boateng n'est pas non plus convoqué, tout comme Jason Denayer.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Emerson, Henrique, Da Silva, Diomandé, Lukeba, Dubois, Gusto - Aouar, Bruno Guimaraes, Caqueret, Keita, Paqueta, Shaqiri, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Kadewere, Toko Ekambi