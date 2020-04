PSG : Jesé Rodriguez, autopsie d'un immense fiasco

8 août 2016. Après des semaines de négociations, le Paris Saint-Germain annonce enfin l'arrivée d'un renfort offensif. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du contrat de cinq ans de Jesé Rodriguez Ruiz. L’attaquant espagnol est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2021». Recruté le même été que Thomas Meunier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak et Giovani Lo Celso, l'Espagnol était le cinquième joueur acheté par le pensionnaire du Parc des Princes durant le mercato estival. Considéré comme un élément prometteur au Real Madrid, le Canterano a été freiné dans son élan en 2014 suite à une grave blessure au genou. N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui lui a ouvert grand la porte, et barré par la forte concurrence régnant dans le secteur offensif madrilène, Jesé Roriguez a donc dit oui au PSG. Un club qui lui proposait d'évoluer au plus haut niveau aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Pour s'offrir l'attaquant âgé de 23 ans à l'époque, les dirigeants parisiens avaient signé un chèque de 25 millions d'euros. Ils lui offraient aussi un juteux salaire (2,7 millions d'euros par an).

Mais rapidement, le natif de Las Palmas n'a pas vraiment donné satisfaction. Aligné à 14 reprises sous le maillot rouge et bleu, celui qui était remplaçant dans l'esprit d'Unai Emery n'avait trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Un départ lors du mercato d'hiver était rapidement évoqué. Malgré les approches de l'AS Roma, Jesé faisait le choix du coeur en rejoignant Las Palmas, dont il est originaire. Prêté, l'attaquant né en 1993 n'était pas moins revanchard. «C'est vrai qu'il y a eu d'autres clubs intéressés, je les remercie, mais pour moi c'était très clair : si je partais c'était pour venir ici, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je ne veux pas parler d'argent, mais l'argent ne donne pas tout le bonheur du monde, je vais être heureux en jouant au football, et si possible, en marquant beaucoup de buts. Je suis venu ici pour m'améliorer, tout donner, je viens pour mourir pour l'équipe, aider mes coéquipiers».

Quatre prêts en quatre ans

Après des débuts poussifs, Jesé Rodriguez commençait à se faire tout doucement une place. Mais après 16 rencontres jouées (3 buts), il a été renvoyé en France à l'issue de son prêt. Mais il n'y est pas resté très longtemps puisqu'il a été cédé pour une année et sans option d'achat à Stoke City à l'été 2017. Un an après son arrivée à Paris, il était donc prêté pour la deuxième fois. Mais le footballeur, indésirable à Paris, a de nouveau déçu lors des 13 rencontres qu'il a joué en Premier League. Pourtant, son aventure anglaise débutait bien avec un but victorieux face à Arsenal (1-0, 17 août 2017). Mais ses prestations peu convaincantes et ses absences répétées ont fini par causer sa perte. Le 1er mai 2018, les Potters annonçaient la fin anticipée de son prêt. «Afin de répondre aux récentes rumeurs sorties dans la presse entourant Jesé Rodriguez, nous confirmons que le club a donné au joueur la permission de prendre un congé sans solde jusqu'à la fin de la saison pour des raisons personnelles. Il ne reviendra pas à Stoke City pendant la période de son prêt».

Un nouvel échec pour l'ancien du Real Madrid et une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui comptait sur ce prêt pour relancer le joueur et le vendre plus facilement. Et pourtant, les Franciliens étaient proches de se débarrasser du flop Jesé à l'été 2018. En effet, le FC Nantes s'était positionné afin de récupérer le Canterano. Finalement, le transfert est tombé à l'eau et l'Espagnol est resté au sein du club entraîné par Thomas Tuchel à présent. Indésirable, il passait les six premiers mois de la saison au placard. Entré en jeu une minute face à Strasbourg en Coupe de France (23 janvier 2019), il était ensuite prêté sans option d'achat au Real Betis Balompié. Une nouvelle opportunité pour lui de se relancer. A Séville, Jesé retrouvait Quique Setién, avec lequel il avait déjà collaboré à Las Palmas. Tous les voyants étaient donc au vert pour revoir la meilleure version de l'attaquant.

Une épine dans le pied du PSG

Auteur de 18 matches (2 buts), il pensait rester dans la cité andalouse. La presse ibérique parlait même d'un contrat de 4 ans et d'un salaire de 2 M€ annuel. Mais le deal n'est pas allé au bout, notamment à cause des moyens financiers limités du Betis. Résultat : retour à la case départ pour Jesé Rodriguez. Renvoyé à Paris, il avait effectué une bonne préparation estivale, comme l'avait avoué Thomas Tuchel. Et le 2 septembre, après un match face à Metz (1 minute jouée), il s'envolait pour le Portugal afin de rejoindre le Sporting CP sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 7 M€. Le quatrième prêt pour le flop Jesé qui voulait montrer qu'il en avait encore sous le pied. «Mon engagement quotidien et mon dévouement ne manqueront pas !», avait-il lâché. Apparu à 18 reprises toutes compétitions confondues, dont 9 fois en tant que titulaire, le joueur, qui n'a plus joué depuis le 27 janvier dernier, n'a pas convaincu la direction lisboète, déçue par ses performances. Ainsi, A Bola explique que son option d'achat ne sera pas levée et qu'il ne reviendra pas au Sporting, si jamais le championnat pouvait reprendre dans les prochaines semaines.

Un nouveau fiasco pour Jesé Rodriguez, qui enchaîne donc les déconvenues depuis quatre ans maintenant. Quatre années durant lesquelles, il a porté au total à 16 reprises le maillot du Paris Saint-Germain. Considéré comme l'un des plus grands flops, si ce n'est le plus grand flop, de l'histoire de l'écurie parisienne, l'attaquant âgé de 27 ans à présent n'arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure au genou en 2014. Pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, cela constitue un véritable casse-tête puisqu'il a fallu lui trouver des points de chute et qu'il a été impossible, jusqu'à présent, de le revendre. Et son cas sera de nouveau étudié dans les prochaines semaines puisqu'il arrivera en fin de contrat le 30 juin 2021, soit dans un an. Une vente paraît compliquée actuellement en raison de la crise liée au coronavirus et des prestations ainsi que du parcours compliqué du joueur depuis 2016. Pourtant, nul doute que le PSG ne se montrera pas trop gourmand pour se délester du polyvalent Jesé. Un élément dont la valeur est estimée à 4 millions d'euros actuellement par le site spécialisé transfermarkt. L'hypothèse d'un nouveau prêt est un peu plus envisageable. Ce qui serait le cinquième prêt pour un Jesé Rodriguez, qui est une véritable erreur de casting pour le PSG.