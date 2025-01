Strasbourg : ça coince pour le prêt de Saidou Sow à Nantes

En quête d’un plus grand temps de jeu cette saison, le défenseur de Strasbourg, Saidou Sow (22 ans), est dans le viseur du FC Nantes. Ces dernières heures, des discussions ont même eu lieu entre les Canaris et le club alsacien en vue d’un possible prêt de l’ancien Stéphanois. Mais selon nos informations, les négociations bloquent.

La suite après cette publicité

La raison ? Nantes privilégie un prêt sec, tandis que Strasbourg souhaite un prêt payant avec option d’achat. Les prochaines heures devraient mieux nous aider à savoir quelle tournure prendra ce dossier. Recruté 3 M€ à l’été 2023 par le Racing, Sow a disputé 12 matchs de Ligue 1 cette saison (1019 minutes de jeu), réalisant quelques performances notables, comme lors de la réception de l’OM en septembre dernier.