Ligue des Champions, barrages aller : le LOSC fait la plus grosse partie du chemin

Après avoir sorti le Fenerbahçe de José Mourinho, le LOSC avait déjà fait la moitié du chemin pour parvenir à se qualifier en Ligue des Champions, et sans doute la partie la plus difficile. Cette fois, les hommes de Bruno Genesio recevaient le Slavia Prague à Valenciennes pour cette rencontre aller. Les Dogues partaient favoris dans cette double confrontation mais méfiance. L’historique des clubs français à ce stade de la compétition est largement négatif, et les circonstances autour de l’équipe après le violent choc à la tête subi par Angel Gomes ce week-end contre Reims pouvaient laisser des traces.

Même si le milieu de terrain était présent ce soir en tribunes, la manière dont ses coéquipiers allaient répondre sur le terrain à ce qui restera, heureusement, une très grosse frayeur, restait inconnue. On a vite été rassuré par la prestation des Lillois. Avec Haraldsson, Zhegrova et Cabella à la baguette derrière David, le 3-4-3 montrait de très bonnes choses dans les premières minutes. Gudmundsson allumait même la première mèche du soir (8e). Le LOSC contrôlait les débats et affichait une certaine confiance dans le jeu, à défaut de se procurer des situations franches. Quelques erreurs ternissaient un peu cette première période également.

David et Zhegrova font la différence

Elles n’étaient pas rédhibitoires non plus et cette fois c’est le réalisme, comme souvent, de David qui faisait des siennes. Le Canadien manquait une première fois le cadre après un excellent mouvement collectif (29e), puis une seconde fois (32e) avec cette fois la possibilité de faire beaucoup mieux. Malgré une opportunité du Slavia par l’intermédiaire de Chory (45e+1e), les deux équipes repartaient au vestiaire avec ce score vierge. Il ne fallait pas que les Nordistes n’aient de regret avec cette première période convaincante, à défaut d’être brillante. Heureusement, David revenait sur la pelouse avec le compas dans l’œil.

L’attaquant convertissait ce petit ballon dans le dos de la défense d’Haraldsson (1-0, 52e) et récompensait les siens. Menés, les Tchèques avaient bien ce but refusé à Ogbu pour une main de Diouf (63e) mais c’était trop insuffisant pour revenir. Le LOSC maintenait la pression et finissait par inscrire le but du break sur un numéro de Zhegrova. Aux abords de la surface, le Kosovar prenait Holes de vitesse sur un crochet et ajustait Kinsky du pied gauche (2-0, 77e). Dans la foulée, la VAR sauvait à nouveau les Dogues avec ce but refusé à Chytil pour un très léger hors-jeu. Mal sorti, Chevalier s’en sortait très bien, lui qui a su rester solide sur les dernières minutes (90e+4). Le plus dur est fait, mais il faudra confirmer le 28 août prochain à Prague.