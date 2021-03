Celta Vigo : la descente aux enfers continue pour Emre Mor

Les dernières saisons d’Emre Mor tournent au fiasco désormais. Présenté comme l’un des plus gros talents du football turc, le jeune ailier de 23 ans n’a jamais réussi à s’imposer partout où il est passé. De son aventure à Dortmund, en passant par Galatasaray ou aujourd'hui au Celta, Emre Mor n’a jamais su gagner la confiance de ses entraîneurs.

La suite après cette publicité

Outre son irrégularité chronique, l’international turc a souvent eu des problèmes en dehors des terrains. Avec un comportement loin d’être irréprochable, le natif de Copenhague déçoit beaucoup. Dernier exemple en date, un voyage à Dubaï pour se soigner d’une pubalgie et qui ressemblait plus à des vacances qu’autre chose. Ce qui n’a pas plus à son coach Eduardo Coudet. L’entraîneur argentin a presque laissé sous-entendre que son joueur ne porterait plus jamais le maillot du Celta comme le révèle AS. Le club espagnol aimerait s’en séparer cet été.