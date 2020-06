Ligue 1 : l'équipe qui obtient le plus de penalties est...

En début de saison dernière, la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR) a été introduite en Ligue 1. C'est l'occasion de faire un petit point sur les penalties. Dans sa lettre hebdomadaire, les scientifiques du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) se sont attachés à calculer le nombre de penalties obtenus par les formations d'Europe et notamment celles qui évoluent dans notre très cher championnat hexagonal.

Et ce qu'on peut dire d'ores et déjà c'est que les « penalty pour Lyon » sont terminés ! En effet, la formation qui obtient le plus de coups de pied de réparation est le Paris SG avec 29 penalties obtenus sur 103 matches. Sur le podium on retrouve aussi Toulouse (28) et Nice (24). L'écurie qui en obtient le moins est Montpellier (10), ex aequo avec Dijon. Et les Olympiques dans tout cela ? L'OL est sixième avec 23 penalties obtenus tandis que l'OM est neuvième avec 19.