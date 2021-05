Le FC Barcelone va porter son maillot édition Clasico contre l'Atlético !

C'est avec son maillot édition Clasico que le FC Barcelone va recevoir l'Atlético Madrid pour un match au sommet ce samedi 8 mai.

Alors que la Liga nous offre une course à trois pour le titre que l'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années à ce stade de la saison, le Barça vient d'annoncer sur Twitter qu'il jouera le choc du week-end contre les Colchoneros avec son 4ème maillot qui ne devait être utilisé que lors du clasico disputé en avril dernier.

💪🟦🟥 This is the jersey we'll be wearing for #BarçaAtleti on Saturday. 🔥 pic.twitter.com/HLe6u2tKMf — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 3, 2021

Un match dans la saison et puis s'en va, c'est ce qu'aurait dû connaître cette tunique mais le FC Barcelone et Nike veulent sans doute plus exploiter le potentiel de cette celle-ci puisque le Barça s'était incliné avec face au Real Madrid il y a quelques semaines. Un match décisif pour le titre face aux hommes de Diego Simeone devrait offrir une belle vitrine pour ce maillot.

Il est aussi possible que les Catalans veuillent simplement porter ce 4ème maillot pour ce match importantissime parce qu'il met en avant les racines du club en rendant hommage à la Catalogne et son drapeau que l'on appelle communément la Senyera. Les bandes jaunes placées dans les fameuses bandes rouges classiques du Barça reproduisent justement ce drapeau. On retrouve également le col jaune qui était notamment présent lors de la saison 2010/2011 où le Barça avait remporté 6 titres.

« Dans des moments aussi difficiles que ceux-là, si vous avez besoin d'une raison d'en sortir, cherchez-la dans la passion qui nous rassemble et dans le drapeau qui nous unit », déclarait Carles Puyol dans le clip promotionnel du maillot. Les coéquipiers de Lionel Messi auront justement besoin d'être uni pour repartir avec les trois points et continuer d'y croire.