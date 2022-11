Coupe du Monde 2022 : le Pays de Galles tombe dans le piège de l'Iran !

Après un premier acte riche en surprises, place à la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022. Et ce sont le Pays de Galles et l'Iran qui ont ouvert le bal ce vendredi à l'Ahmad bin Ali Stadium. Deux sélections qui ont connu des fortunes diverses pour leurs débuts lundi. Les Iraniens se sont largement inclinés 6 à 2 face à l'Angleterre pendant que les Gallois, eux, ont arraché le nul face aux Etats-Unis. Les deux nations devaient donc l'emporter ce vendredi avant le choc du groupe B Angleterre-USA. Pour y parvenir, Rob Page a misé sur un 3-5-2 avec le duo offensif Bale-Moore. De son côté, Carlos Queiroz a opté pour un 4-4-2 ave Taremi et Azmoun devant. Dans les cages, Hossein Hosseini a remplacé Alireza Beiranvand, blessé face aux Three Lions.

Dans une chaude ambiance, pas de round d'observation entre les deux équipes, qui ont mis du rythme et de l'intensité dès l'entame. Dès la 2e, Williams a envoyé un tir du droit sans attraper le cadre. De son côté, l'Iran a pressé fort et a aussi tenté sa chance sans créer de danger avec Azmoun (8e). Entreprenants et très mobiles, les coéquipiers de Taremi ont malmené des Dragons, qui ont malgré tout été proches d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Moore. Servi dans la surface par Roberts, il a repris le ballon du droit à bout portant mais a été stoppé par Hosseini, solide sur sa ligne (11e). Dans la foulée, l'Iran a ouvert le score. Suite à une mauvaise relance de Roberts, Azmoun en a profité et combiné plusieurs fois avec Gholizadeh, qui a marqué. Mais le but a été annulé par la VAR pour un hors-jeu (17e).

Une vaillante équipe iranienne a bousculé les Gallois

Survoltée, la Team Melli a continué de pousser et de se projeter vite en contre avec Noorollahi (19e) et Rezaeian (22e). Azmoun, lui, a manqué de tranchant. En face, les Gallois ont résisté et ont essayé de réagir avec Bale (reprise de volée, 29e), qui n'a pas été à son avantage, Ramsey (coup franc, 31e) et Moore (43e). Mais ils ne sont pas parvenus à vraiment inquiéter des Iraniens volontaires et aidés par Hosseini, auteur d'une bonne mi-temps. Malgré une belle occasion d'Azmoun, trop court pour couper le centre d'Ezatolahi, et un coup franc intéressant de Hajsafi suite à une grosse faute sur Taremi de la part de Rodon (carton jaune), les deux formations se sont ainsi quittées sur un score nul et vierge à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, les Iraniens sont repartis forts. Lancé dans la profondeur, Azmoun a bien résisté et a placé une frappe puissante sur le poteau droit de Hennessey. Gholizadeh a bien suivi et envoyé lui aussi le cuir sur le poteau (51e).

Inspirée, la Team Melli a continué à malmener les Gallois avec Hajsafi (frappe contrée, 55e) ou Taremi en contre (64e). Bousculé, le Pays de Galles a peiné à exister à l'image de Bale (67e), bien muselé par la défense iranienne. Tout le contraire de l'arrière-garde galloise, dans le dur face à Gholizadeh (72e) puis Ezatolahi dont le tir a obligé Hennessey a détourné en corner du bout des gants (73e). Un peu mieux en fin de rencontre, le Pays de Galles a été proche de trouver le chemin des filets avec une frappe croisée du gauche de Davies, détournée par Hosseini (83e). Mais les Dragons ont dû terminer à dix, après l'expulsion logique de Wayne Hennessey, qui a percuté Taremi. D'abord averti d'un carton jaune, il a reçu un carton rouge et a été expulsé à la 85e. Il a été remplacé par Danny Ward. L'Iran a ensuite tenté jusqu'au bout et a eu raison d'y croire. Après l'ouverture du score de Cheshmi, entré en jeu, d'un tir lointain (1-0, 90e+8), Rezaeian a enfoncé le clou (90e+9, 2-0). Un résultat qui relance ce groupe B avant la dernière journée. L'Iran affrontera les Etats-Unis pendant que le Pays de Galles aura fort à faire face à l'Angleterre.