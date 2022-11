Rennes - Toulouse : les compositions sont là

Ce samedi se poursuit la 15e journée de Ligue 1 avec un joli duel entre le Stade Rennais et le Toulouse FC. A domicile, les Bretons s’établissent en 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hamari Traoré, Christopher Wooh, Arthur Theate et Adrien Truffert. Lovro Majer et Lesley Ugochukwu sont associés au cœur du jeu tandis que Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier évoluent dans les couloirs. Enfin, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo prennent la pointe de l'attaque.

De leur côté, les Pitchounes s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Maxime Dupé comme dernier rempart. Devant lui, Kevin Keben, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen et Issiaga Sylla forment la défense. Positionné en sentinelle Stijn Spierings est accompagné par Branco van den Boomen au cœur du jeu. Rafael Ratão et Zakaria Aboukhlal prennent les ailes alors que Farès Chaïbi est en soutien du buteur Thijs Dallinga.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Majer, Ugochukwu, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

Toulouse FC : Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Spierings, van den Boomen - Ratão, Chaïbi, Aboukhlal - Dallinga

