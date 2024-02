PSG : bonne nouvelle pour Manuel Ugarte

Samedi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré ses supporters. Le club de la capitale, victorieux face à Strasbourg (2-1), a montré quelques doutes, à dix jours d’affronter la Real Sociedad en Ligue des Champions. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain Manuel Ugarte (22 ans) est sorti en grimaçant (54e), laissant imaginer un mauvais scénario au staff parisien.

Mais comme le souligne L’Équipe, il y aurait plus de peur que de mal concernant l’Uruguayen. Il s’est présenté en zone mixte après la rencontre et a rassuré sur son état de santé en indiquant qu’il avait reçu un simple coup, et a même participé au décrassage habituel ce samedi matin avec ses compères du PSG. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique.