Brésil : Casemiro forfait, Douglas Luiz appelé

Casemiro ne participera pas aux prochains matches du Brésil face au Venezuela, la Colombie et l'Uruguay comptant pour les qualifications au Mondial 2022. Selon les informations de AS, le milieu brésilien souffre d'une infection d'une dent de sagesse, ce qui lui a provoqué de vives douleurs et de la température.

Face à ce contretemps, le sélectionneur auriverde Tite a préféré se passer des services du joueur du Real Madrid. Pour remplacer le principal protagoniste, Douglas Luiz a été convoqué en renfort. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui va pouvoir contrôler de près l'état de forme de Casemiro pendant cette trêve internationale...