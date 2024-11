FIFA-The Best : l’Inter Milan révolté après la non-sélection de Lautaro Martínez

La liste des nominés pour le trophée FIFA « The Best » du meilleur joueur masculin a été dévoilée dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour entendre les premières critiques à son sujet. Malgré une saison 2023-2024 marquée par un second Scudetto avec l’Inter Milan et une victoire finale en Copa América, Lautaro Martínez ne fait pas partie des 11 finalistes pour cette distinction. Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, est monté au créneau pour défendre son capitaine. Selon lui, sa non-sélection est une injustice.

« C’est surprenant et décevant qu’il n’ait pas été considéré parmi les candidats après une saison exceptionnelle. Lautaro mérite plus de respect et une plus grande reconnaissance. Cette exclusion semble ignorer non seulement les chiffres et le succès qu’il a eu, mais aussi son impact dans les matchs décisifs. C’est un mauvais signe. Les joueurs qui se démarquent comme ça doivent être récompensés », a lâché Marotta pour l’ANSA.