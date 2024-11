FIFA-The Best : tous les nommés sont connus

C’est la fin de l’année et le temps des récompenses prestigieuses. Après le Ballon d’Or remporté par Rodri au nez et à la barbe de Vinícius Júnior, c’est au tour de la FIFA d’organiser son trophée The Best. L’instance mondiale vient de dévoiler la longue liste de tous les nommés dans l’ensemble des trophées (meilleure joueuse, meilleur joueur, meilleur entraîneur d’une équipe féminine et d’une équipe masculine, etc). À noter que la FIFA ne dévoile pas encore la date de remise des récompenses.

On sait surtout que le public est invité à voter sur le site de la FIFA jusqu’au 10 décembre prochain (à 23h59). Les listes ont été constituées sur les performances entre le 21 août 2023 et le 10 août 2024, période dont les votants ont été invités à tenir compte en vue de leurs choix sur la base de la période retenue. Outre le vote du public, un « panel d’experts » désigné par la FIFA représentera l’autre moitié des votes. Les points accordés seront ainsi répartis et détermineront les classements.

L’Espagne et le Real Madrid à l’honneur

Les listes de nommés sont désormais connues. La FIFA a dévoilé les noms choisis cette nuit et offre la possibilité à Aitana Bonmatí, récompensée chez les femmes, et à Lionel Messi, lauréat chez les hommes l’an dernier, de conserver leur titre. L’Argentin, vainqueur de la Copa América, fait en effet partie des prétendants pour cette édition 2024. Il est d’ailleurs le seul joueur de l’Albiceleste nominé pour le trophée du meilleur joueur. Lionel Scaloni postule pour celui de meilleur entraîneur et Emiliano Martínez pour le titre de meilleur gardien.

La FIFA donne la part belle aux Espagnols puisqu’ils sont trois à postuler au trophée de meilleur joueur avec Dani Carvajal, Rodri et Lamine Yamal. Le Real Madrid est, lui aussi, très bien représenté puisqu’en plus de Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Toni Kroos, Vinícius Jr. et désormais Kylian Mbappé sont présents. Outre le capitaine des Bleus, la France est bien présente avec Sandrine Soubeyrand (Paris FC) et Sonia Bompastor (OL puis Chelsea) pour le trophée de meilleur entraîneur d’une équipe féminine et Mike Maignan pour celui de meilleur gardien.

Tous les nommés pour le trophée FIFA The Best

Nommés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA :

Dani Carvajal (Espagne), Real Madrid

Erling Haaland (Norvège), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Allemagne), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Angleterre), Real Madrid

Kylian Mbappé (France), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Espagne), FC Barcelone

Lionel Messi (Argentine), Inter Miami

Rodri (Espagne), Manchester City

Toni Kroos (Allemagne), Real Madrid (retraité)

Vinícius Jr. (Brésil), Real Madrid

Nommées pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA :

Aitana Bonmatí (Espagne), FC Barcelone

Barbra Banda (Zambie), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvège), FC Barcelone

Keira Walsh (Angleterre), FC Barcelone

Khadija Shaw (Jamaïque), Manchester City

Lauren Hemp (Angleterre), Manchester City

Lindsey Horan (États-Unis), Olympique Lyonnais

Lucy Bronze (Angleterre), FC Barcelone/Chelsea

Mallory Swanson (États-Unis), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espagne), FC Barcelone/Arsenal

Naomi Girma (États-Unis), San Diego Wave

Ona Batlle (Espagne), FC Barcelone

Salma Paralluelo (Espagne), FC Barcelone

Sophia Smith (États-Unis), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman (États-Unis), Washington Spirit

Nommés pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin :

Carlo Ancelotti (Italie), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentine), sélection argentine

Luis de la Fuente (Espagne), sélection espagnole

Pep Guardiola (Espagne), Manchester City

Xabi Alonso (Espagne), Bayer Leverkusen

Nommé(e)s pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

Arthur Elias (Brésil), sélection brésilienne

Elena Sadiku (Suède), Celtic

Emma Hayes (Angleterre), Chelsea/États-Unis

Futoshi Ikeda (Japon), sélection japonaise

Gareth Taylor (Angleterre), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espagne), FC Barcelone/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (France), Paris FC

Sonia Bompastor (France), Olympique Lyonnais/Chelsea

Nommés pour le prix The Best – Gardien de but de la FIFA :

Andriy Lunin (Ukraine), Real Madrid

David Raya (Espagne), Arsenal

Ederson (Brésil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentine), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italie), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (France), AC Milan

Unai Simón (Espagne), Athletic Bilbao

Nommées pour le prix The Best – Gardienne de but de la FIFA :

Alyssa Naeher (États-Unis), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Allemagne), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japon), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Espagne), FC Barcelone

Mary Earps (Angleterre), Manchester United/Paris Saint-Germain