Ligue des Champions : l’annonce forte des joueurs du Borussia Dortmund au PSG

La pression est sur le PSG désormais. Mercredi soir, le Borussia Dortmund a frappé un grand coup en s’imposant 1-0 à la maison, dans un duel où les troupes de Luis Enrique étaient données gagnantes par les observateurs et les bookmakers. Les Marsupiaux ont déjoué les pronostics donc, mais dans les réactions d’après-match, on sent les hommes d’Edin Terzic très prudents, affichant énormément de respect pour le PSG.

La suite après cette publicité

« Je suis très fier de l’équipe. Je pense que c’est bien de mener 1-0 mais ça ne veut rien dire parce que c’est la demi-finale et tout peut arriver. Nous devons travailler très dur cette semaine pour être prêt pour le match retour et je pense qu’on peut le faire jusqu’à Wembley. Il ne reste plus que 90 minutes à jouer et nous nous sentons très bien », a par exemple expliqué Niclas Füllkrug, l’unique buteur de la rencontre. Et c’est peut-être la réaction la plus marquée, puisque ses partenaires ont tenu à encore plus calmer le jeu.

À lire

Mats Hummels ne connaît toujours pas son avenir

Beaucoup de respect pour le PSG et le Parc des Princes

« C’était plutôt bien en tant qu’équipe. Nous n’avons pas tout bien fait, il y a encore place à l’amélioration. Nous les avons laissés s’installer trop silencieusement, ce qui signifiait qu’ils pouvaient toujours déplacer la page. On ne peut pas laisser ça nous arriver à Paris, sinon ça peut être désagréable. Nous courons beaucoup. C’était plutôt bien, le résultat est correct. Mais c’est la mi-temps, il peut encore se passer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de pression dans leur stade. Une atmosphère où il y aura du feu dedans. Ce sera certainement difficile. Il y aura des frictions et des hochements de tête. Tout sera là. Cela dépend de la façon dont le jeu se déroule. Nous allons très bien nous préparer car il n’y a qu’un seul objectif, c’est la finale », a par exemple confié Marcel Sabitzer.

La suite après cette publicité

L’emblématique Mats Hummels a notamment été interrogé sur le fait que le BVB a couru 10km de plus que le PSG. « C’est ce que nous devons faire si nous voulons battre une équipe comme celle-là. Il faut dire aussi que Paris a déjà deux ou trois joueurs qui ne font pas tous les mètres défensivement, mais qui ont des qualités offensives incroyables. Par conséquent, je suppose qu’ils courent généralement un peu moins que l’adversaire. Malheureusement, cela ne les affaiblit pas », a-t-il répliqué. Adeyemi a aussi fait savoir qu’il s’agirait d’un match retour très compliqué : « je pense que si nous jouons comme nous l’avons fait aujourd’hui, alors ça peut bien se passer. Mais loin de chez soi, c’est quelque chose de complètement différent. Et c’est pourquoi nous devons passer à la vitesse supérieure ». Le message est passé…