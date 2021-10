PSG : Lionel Messi donne la recette pour remporter la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Il y a certains joueurs qui n'ont pas une armoire à trophées bien remplie, et d'autres qui ne savent plus où ranger leurs coupes. Lionel Messi fait bien évidemment partie de la deuxième catégorie. Avec 35 titres remportés avec le FC Barcelone et 3 avec l'Argentine (avec son succès à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005 et les Jeux Olympiques en 2008), l'avant-centre aujourd'hui âgé de 34 ans ne compte plus ses sacres ! L'actuel numéro 30 du PSG a d'ailleurs remporté à quatre reprises la Ligue des Champions avec les Blaugranas (2006, 2009, 2011, 2015) et connaît par cœur la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Si le club de la capitale l'a fait venir cet été après sa prolongation avortée en Catalogne, c'est bien évidemment pour atteindre son but ultime : remporter la coupe aux grandes oreilles. Et c'est aussi l'objectif de la nouvelle star parisienne. Dans un entretien accordé à France Football, Lionel Messi a expliqué qu'il voulait remporter pleins de titres avec le PSG : «oui, c'est un challenge captivant et, comme je l'ai dit, j'ai envie de gagner encore des titres d'ici à la fin de ma carrière. J'espère qu'on va réussir de grandes choses. C'est notre objectif commun.»

«Ce groupe de joueurs possède les armes pour gagner ce titre (la LdC)»

En arrivant dans la capitale française, l'ancien capitaine du Barça a en tout cas bien compris que c'était l'objectif principal de la formation présidée par Nasser al-Khelaïfi. «C'est le rêve de tout le monde ici. Cela fait quelques années que le club travaille avec cet objectif et il s'en est rapproché dernièrement. D'un point de vue personnel, c'est pareil, j'aimerais beaucoup gagner à nouveau la Ligue des champions, comme je l'ai dit lorsque j'étais encore à Barcelone. Car c'est une très belle compétition, très difficile à gagner, mais je crois que ce groupe de joueurs possède les armes pour gagner ce titre», a poursuivi «La Pulga».

Demi-finaliste la saison dernière et finaliste en 2019-2020, le PSG s'est récemment rapproché de son but. Mais pour aller au bout, il va falloir trouver la bonne alchimie, et Lionel Messi le sait bien : «on a de grandes individualités, mais on doit encore apprendre à bien se connaître pour former une équipe. Car, pour gagner des titres importants, il faut jouer en équipe. (...) Mais je suis persuadé que si l'on parvient à devenir une véritable équipe, ce sera difficile de nous battre.» Le natif de Rosario déborde donc d'ambitions avec sa nouvelle équipe, pour le plus grand plaisir des Parisiens.